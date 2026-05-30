В Калининграде в первую неделю лета обещают до + 26°С

Температуры в Калининграде в первые дни первой летней недели днём будет до +20...+23°С, у побережья чуть прохладнее, на востоке области до +24...+25°С. Такой прогноз опубликовали в субботу, 30 мая, в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

- К середине и второй половине недели повысится вероятность более динамичной погоды: возможны выносы более прогретого воздуха с потеплением до ~+24...+26°С, - говорится в прогнозе.

Отмечается, что со среды-четверга высоки шансы прохождения волновых циклонов и атмосферных фронтов, которые могут сопровождаться ливнями с грозами.