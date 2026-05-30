Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+16°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 мая 2026 13:01

В Зеленоградске полицейские искали 12-летнюю девочку

Подростка нашли на Советском проспекте в Калининграде
Вера ГРИНВИЧ

Об исчезновении несовершеннолетней дочери в полицию Зеленоградска сообщила обеспокоенная мать в районе полуночи в пятницу, 29 мая. Она рассказала, что девочка ушла из дома в обеденное время.

Полицейские установили, что несовершеннолетняя может находиться в Калининграде. Глубокой ночью поиски шли уже в областном центре.

- Около четырех часов утра она была обнаружена сотрудником управления уголовного розыска УМВД возле жилого дома на Советском проспекте в Калининграде, - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

В ведомстве заверили, что противоправных действий в отношении 12-летней жительницы Зеленоградска совершено не было. После профилактической беседы девочку передали родным.