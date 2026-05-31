В Калининграде завершились Российско-Китайские молодежные игры

Церемония закрытия турнира проходила накануне во дворце спорта «Янтарный» и собрала около 3 000 зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Состязания в недели проходили в трех городах – Калининграде, Светлом и Зеленоградске. В них приняли участие 300 юных атлетов и 120 тренеров из двух стран.

Китайская делегация увезет домой 98 медалей, завоевав на одну награду больше россиян. Зато хозяева игр положили в командную копилку 53 золотые медали, в то время как соперники взяли лишь 34. Полный расклад по медалям: Россия – 53 золотые, 35 серебряные и 9 бронзовые, Китай – 34 золотые, 52 серебряные и 12 бронзовые.