В Калининграде во время тренировки умер директор школы по велоспорту

В Калининграде 31 мая умер Геннадий Михайлов, директор школы №8 по велоспорту. Об этом сообщает министерство спорта Калининградской области.

«Он был олицетворением и главным примером всего калининградского велодвижения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Геннадий Михайлов умер на тренировке. Ему было 57 лет…

Геннадий был, пожалуй, самым известным велосипедистом нашего региона. Он ратовал за развитие велокультуры везде и всюду, организовывал спортивные мероприятия и фестивали, тренировал подрастающее поколение.

Именно он создал на стадионе «Красная Звезда» новую трассу для тренировок и стартов по маунтинбайку и кросс-кантри.

О дате, месте и времени прощания сообщат дополнительно.