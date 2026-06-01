НовостиОбщество1 июня 2026 6:46

Патриарх Кирилл прилетит в Калининградскую область 6 июня

Визит главы РПЦ продлится два дня
Александр КАТЕРУША
Фото: Калининградская епархия.

В субботу и воскресенье, 6-7 июня, состоится визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла Кирилла в Калининградскую область. Об этом сообщает Калининградская епархия.

Известно, что предстоятель РПЦ совершит богослужения:

6 июня, суббота, в 16:00 — Всенощное бдение в Кафедральном соборе Христа Спасителя г. Калининграда.

7 июня, воскресенье, в 10:00 — Божественная литургия в Кафедральном соборе Христа Спасителя г. Калининграда.

Также в воскресенье в 12:30 состоится освящение памятника князю Владимиру в центре Калининграда.