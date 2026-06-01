В Центральном парке Калининграда 1 июня отметят День защиты детей

В Калининграде в Центральном парке 1 июня состоится праздник в честь Дня защиты детей. Как сообщает пресс-служба городской администрации, гостей ждут с 15.00 до 17.00.

В программе большой концерт, творческие мастерские, шоу мыльных пузырей, фотографирование с ростовыми куклами, конкурсы с аниматорами.

Сегодня же в музее «Фридландские ворота» действует бесплатный вход для детей дошкольного и школьного возраста.

В ДК «Машиностроитель» и ДК «Чкаловский» пройдут тематические мероприятия и концерты для детей из пришкольных лагерей первой смены.

В Калининградском театре эстрады – музыкальное представление «Приключения Аладдина».

Сегодня же в 11.00 стартует празднично-игровая программа «Цвет настроения – лето!» в детской библиотеке им. Ю. Н. Иванова (ул. Леонова, 72).