В Калининградском зоопарке обезьян не могут выпустить в летние вольеры из-за ремонтных работ. Об этом 1 июня в телеграм-канале рассказала директор зоопарка Светлана Соколова. По ее словам, все дело в росписи стен в вольерах. Раньше сделать это не получалось, поскольку штукатурные работы и саму роспись можно делать только при устойчивых плюсовых температурах.

«Без росписи не обойтись, иначе все стены моментально станут грязными», - прокомментировала директор.

Также известно, что в вольере у орангутанов снимают плитку – иначе обезьяны ее сами отковыряют, как случалось прежде.