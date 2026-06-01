Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 июня 2026 8:27

На ферме в Зеленоградском районе разводят лошадей-тяжеловесов

В Муромском тяжеловоз Сандра родила Сапфира
Александр КАТЕРУША

На ферме в Муромском Зеленоградского района разводят лошадей-тяжеловесов. Тяжеловоз Сандра принесла долгожданное потомство – родила малыша Сапфира. Об этом сообщает местная администрация.

Отмечается, что отца-бельгийца зовут Патрик.

«Тяжеловозные породы лошадей для мелкотоварной фермы — экономически выгодное подспорье, позволяющее заменить технику на мелких работах и в период непредвиденных ремонтных работ», - говорится в сообщении.

В фермерском хозяйстве, о котором идет речь, сейчас более сотни голов мясного скота круглогодичного выпаса на травяном откорме.