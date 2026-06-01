На ферме в Зеленоградском районе разводят лошадей-тяжеловесов

На ферме в Муромском Зеленоградского района разводят лошадей-тяжеловесов. Тяжеловоз Сандра принесла долгожданное потомство – родила малыша Сапфира. Об этом сообщает местная администрация.

Отмечается, что отца-бельгийца зовут Патрик.

«Тяжеловозные породы лошадей для мелкотоварной фермы — экономически выгодное подспорье, позволяющее заменить технику на мелких работах и в период непредвиденных ремонтных работ», - говорится в сообщении.

В фермерском хозяйстве, о котором идет речь, сейчас более сотни голов мясного скота круглогодичного выпаса на травяном откорме.