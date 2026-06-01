Названо место Калининградской области в рейтинге регионов с самым высоким уровнем благосостояния семей

Калининградская область заняла 67 место в рейтинге регионов с самым высоким уровнем благосостояния семей, расположившись между Ростовской областью и Алтайским краем. Об этом говорят данные исследования РИА Новости, отмечая, что различия между материальным положением семей в регионах РФ весьма существенны, а значимых тенденций в сторону сглаживания диспропорций нет.

Рейтинг считали по остатку денег семьи с двумя работающими членами со средней для региона зарплатой после минимальных расходов на основании данных Росстата. Учитывались семьи с двумя взрослыми и одним/двумя детьми. Расчет вели путем сложения двух чистых средних зарплат (без НДФЛ) и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов.

В Калининградской области остаток в семье с двумя детьми равен 26154 руб в месяц, с одним ребенком – 43891 руб.

Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа и Магаданская область по итогам 2025 года возглавили рейтинг.

Замыкают список представители Северо-Кавказских республик, где потенциально возможный денежный остаток отрицательный. Это Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика и Республика Ингушетия.