Калининградки завоевали серебро и бронзу на втором этапе чемпионата России по пляжному волейболу

Тула приняла второй этап чемпионата России по пляжному волейболу. Там девушки из калининградского «Локомотива» Анна Савельева и Екатерина Храмцова, а также Арина Ряжнова и Елизавета Лудкова стали призерами. Об этом рассказали в пресс-службе областного минспорта.

В поединке за бронзу Лудкова и Ряжнова играли против Дарьи Рудых и Кристины Филимоновой из столичного «Динамо» и победили.

В финале дуэт «Локо» бился с московской парой из команды «Про снег». Ольга Мотрич и Елизавета Губина оказались сильнее. Итог – серебро у калининградок.