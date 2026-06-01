В Калининграде пойманы четверо алиментщиков

. Фото: пресс-служба Управления ФССП по Калининградской области.

Калининградские приставы провели рейды по адресам злостных неплательщиков алиментов. В отделение удалось доставить 4 должников. Как сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области, это трое мужчин и одна женщина.

Все алиментщики имеют задолженности перед детьми от 500 тысяч до 1 млн рублей. Составлены протоколы об административном правонарушении. Если должники продолжат уклоняться, то станут фигурантами уголовных дел.

Приставы напомнили, что рейды будут продолжены. Если в ходе рейда судебные приставы не застали должника дома, проводится опрос членов семьи и соседей.

Когда дверь никто не открывает, приставы оставляют повторное требование о явке в отделение. А еще — уведомление о том, что в случае неявки доступ в жилье будет обеспечен принудительно.