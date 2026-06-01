За неделю жители Калининградской области перевели мошенникам больше 43,7 млн рублей

Калининградцы продолжают попадаться на уловки мошенников. Только за минувшую неделю от действий дистанционных аферистов пострадали 18 жителей области. По данным прокуратуры, они отправили преступникам более 43,7 млн рублей

Установлено, что больше всех перевела злоумышленникам пенсионерка из Калининграда – свыше 11,4 млн рублей.

В числе обманутых также оказались менеджер из Гурьевского района, предприниматели, пара студентов и инженер из Калининграда, пенсионерка и администратор ресторана из Зеленоградского района.