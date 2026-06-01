В Калининграде задержали серийного поджигателя домов

В Калининграде полицейские задержали серийного поджигателя. Как предполагают полицейские, он может быть причастен к поджогу нескольких зданий.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, с заявлением о возгорании в частном доме на ул. Лаптевых в Калининграде обратилась 58-летняя местная жительница. Ущерб оценили в 1 млн рублей.

56-летний подозреваемый был доставлен в отдел полиции. Там и выяснилось, что ранее он из хулиганских побуждений поджег еще два помещения по соседству с потерпевшей.

Заведены уголовные дела. Пиромании грозит до 5 лет.