Калининградским семьям с двумя и более детьми рассказали, как оформить ежегодную выплату

В Калининградской области семьи с двумя и более детьми могут оформить ежегодную семейную выплату. Как сообщает пресс-служба областного правительства, прием заявлений стартовал. Отмечается, что с 1 июня родители могут обратиться за пособием через портал госуслуг, клиентские службы фонда и МФЦ.

От семьи нужно только заявление (подать его надо до 1 октября), а остальные сведения Соцфонд соберет и проверит самостоятельно. Заявку рассматривают в течение 10 рабочих дней и в течение дня после вынесения решения заявителя уведомят о результате. В случае одобрения деньги перечислят в течение 5 рабочих дней.

При определении права на выплату применяются правила оценки доходов и имущества, как и для единого пособия на детей до 17 лет и беременным женщинам. Учитываются зарплата, пенсии, стипендии, доходы от самозанятости, алименты, выплаты по договорам, проценты по вкладам, единое пособие.

Право на выплату предоставлено обоим работающим родителям, а также усыновителям, опекунам и попечителям, воспитывающим двух и более детей до 18 лет либо до 23 лет, если ребенок учится на дневном. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5-кратный прожиточный минимум на душу населения за год. В Калининградской области это 27 397,5 рублей.

Подробную информацию о ежегодной семейной выплате можно получить по телефону: 8-800-100-00-01.