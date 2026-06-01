У жителя Гусева конфисковали скутер за повторное вождение в состоянии опьянения

У 40-летнего жителя Гусева конфисковали скутер за повторное вождение в состоянии опьянения. Об этом сообщает прокуратура региона.

28 июня прошлого года мужчина, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности за нетрезвое вождение, снова сел за руль после рюмки. Он управлял скутером в состоянии опьянения и был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Нарушитель получил 200 часов обязательных работ с лишением прав на 2 года.

Мопед же ушел в собственность государства.