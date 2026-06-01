В Калининграде два дилера, которые оборудовали 90 тайников с наркотиком, получили сроки

В Калининграде два 21-лених парня, которые занимались распространением наркотиков, получили 22 года колонии на двоих. О приговоре сообщает пресс-служба областного суда.

По данным суда, молодые люди оборудовали минимум 90 тайников с наркотиком на территории региона с 8 декабря 2022 по 30 сентября 2024 года.

Известно, что в обязанности парней входило не только обустройство тайников, но и расфасовка запрещенных веществ. За каждую «закладку» получали 350 рублей.

Отбывать наказание обоим предстоит в колонии строгого режима.