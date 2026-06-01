Объявлена образовательная программа фестиваля «Кантата» в Калининграде, лекции будут бесплатными

IV Международный фестиваль классической музыки «Кантата» проведет большой образовательный блок. Эта программа пройдет с 13 по 16 июня, вход для зрителей будет свободным по регистрации.

Как рассказали в пресс-службе фестиваля, на 4 дня зрительный зал, лекторий и атриум Третьяковской галереи в Калининграде превратят в площадку для живого общения с ведущими, лекций и кинопоказов («Мусоргский», «Чайковский», «Ленинградская симфония» и современное документальное кино).

Гости смогут лично пообщаться с ведущими искусствоведами, музыкантами и кинематографистами страны. Например, 13 июня в 13:00 доктор искусствоведения, заместитель генерального директора Третьяковской галереи Татьяна Юденкова прочитает лекцию о Павле Третьякове и истории создания знаменитого музея.

14 июня в 13:00 искусствовед Анна Савченкова, представитель музея «Собрание» и МГУ имени М.В. Ломоносова, погрузит слушателей в мир старинной музыки на лекции «На крыльях клавесина».

