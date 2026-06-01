НовостиОбщество1 июня 2026 14:47

В Детской областной больнице провели необычный спектакль областного театра кукол

Представление прошло в День защиты детей
Александр КАТЕРУША
Фото: минздрав региона.

В понедельник, в День защиты детей, показали спектакль-сказку областного театра кукол. Акция прошла в Международный день защиты детей. Об этом сообщает региональный минздрав.

Актеры театра Наталья Кондракова и Александр Юргин выступили перед юными зрителями с постановкой «Полторы горсти» прямо в лекционном зале больницы.

Как сказали артисты, сказка лучше любого доктора может вылечить душу и сердце.

Дети пообщались с актерами и пообещали, что в следующий раз они встретятся уже в стенах театра кукол, а не в больнице.