Задержан браконьер, который в Славском районе ловил сетями плотву

В Калининградской области провели оперативно-профилактическое мероприятие «Фарватер-2026». С 22 по 30 мая проверяли акватории реки Преголи, Куршского и Калининградского заливов. В итоге выявили 19 фактов правонарушений по статьям о нарушении правил плавания и правил рыболовства.

В частности, задержали 40-летнего мужчину, который в реке в Славском районе ловил рыбу сетями. Он успел выловить 10 экземпляров плотвы. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте.

Заведено уголовное дело. Браконьеру грозит до двух лет лишения свободы.