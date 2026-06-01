НовостиОбщество1 июня 2026 15:44

Алексей Беспрозванных встретился с детским омбудсменом в Калининградской области

Встреча прошла в День защиты детей
Александр КАТЕРУША
Фото: правительство Калининградской области.

В Калининграде в День защиты детей, 1 июня, губернатор Алексей Беспрозванных провел встречу с уполномоченным по защите прав детей в Калининградской области Ириной Ткаченко. Как сообщает пресс-служба областного правительства, стороны обсудили вопросы укрепления института семьи и поддержки детства, работу по профилактике неблагополучия несовершеннолетних и защите их прав.

Так, по итогам 2025 года удалось отстоять права 24 подростков. Всего в адрес омбудсмена поступило 843 обращения, в которых поднимались вопросы образования, соцобеспечения, выплаты алиментов, взаимоотношений между подростками.

Положительной динамикой по итогам года назвали и увеличение количества многодетных семей, снижение количества малоимущих семей, снижение общего количества детей-сирот. Меньше стало и семей, находящихся в социально-опасном положении.