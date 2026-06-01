В Калининградской области стартовал основной этап сдачи ЕГЭ

В Калининградской области 1 июня стартовал и до 9 июля продлится основной этап сдачи ЕГЭ. Стартовали с испытаний по химии, истории и литературе, сообщает пресс-служба областного правительства.

В этом году более 750 выпускников выбрали химию, что на 200 человек больше, чем в 2025-м. Историю написали 594 человека, а литературу – более 360.

Особое внимание организаторов ЕГЭ уделяется безопасности.

Отмечается, что контрольно-измерительные материалы печатаются прямо в аудиториях, используются средства подавления мобильной связи и работает онлайн-видеонаблюдение.

Следующий экзамен пройдет 4 июня по русскому языку.

Всего в основном периоде ЕГЭ примут участие свыше 5,5 тысячи человек, из них 4,9 тысячи – выпускники текущего года.