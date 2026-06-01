В Калининградской области широко отметили международный День соседей

День соседей — не просто дата в календаре, а наглядный пример гражданской инициативы. Праздник получил широкую популярность, став символом добрососедских отношений и общественного единства.

В 2026 году его значимость особенна и связана с проведением Года единства народов России, объявленным президентом страны Владимиром Путиным.

Мероприятия, посвященные международной акции, направленные на сплочение и взаимопомощь провели управляющие компании, активисты партии «Единая Россия» и просто неравнодушные жители региона в разных муниципальных округах.

Так, по-настоящему яркий дворовой праздники, насыщенный событиями, состоялся в жилом комплексе «Дадаевский». Здесь для детей были представлены аниматоры, фокусники и площадки с аквагримом и сахарной ватой.

Ещё одной площадкой стала улица Батальная, где единороссы подготовили для жителей развлекательную программу и подарки. Активисты «Единой России» ответили на актуальные вопросы жителей по развитию городских территорий и общественных пространств, а также собрали наказы в Народную программу «Единой России».

Параллельно был подведены и итоги конкурса детских рисунков «Мой двор», который был приурочен к международному Дню защиты детей, в рамках которого юные художники получили памятные подарки и призы. Таким образом, праздник напомнил о том, что сила любой территории — в людях, которые умеют дружить, поддерживать друг друга и сохранять добрые традиции.

В Светлогорске, помимо уже традиционного формата празднования Дня соседей, представители «Единой России» организовали ещё и кинотеатр под открытым небом. Поэтому праздник стал отличным поводом для того, чтобы выйти из дома, познакомиться поближе с теми, кто живёт рядом, и просто хорошо провести время под открытым небом.

А на востоке области для жителей пос. Новая деревня и Маевка Черняховского муниципального округа стерлись границы между поколениями.

«С каждым годом мы фиксируем количество людей, поддерживающих эту добрую акцию. Ведь подобный формат позволяет лучше познакомиться с соседями, провести время с семьей, задать вопросы о благоустройстве, предложить свои идеи и обсудить то, что важно для конкретного дома и района», — резюмировал секретарь Калининградского регионального отделения партии «Единая Россия», Председатель Законодательного Собрания Калининградской области Андрей Кропоткин.

Добавим, что и праздники добрососедства — часть Народной программы «Единой России». Партия последовательно поддерживает инициативы, которые помогают людям объединяться и вместе делать свои дома и дворы лучше.