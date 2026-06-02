В Пионерском предприниматель не оплачивал аренду земли и накопил миллионный долг

Житель Калининграда организовал бизнес в Пионерском. Он реконструировал 290-метровое помещение в многоквартирном доме, увеличив его до 690 кв метров. На период реконструкции местная администрация предоставила в аренду земельный участок площадью 1235 кв метров. В обновленном помещении открылся сетевой магазин, а на прилегающей территории была оборудована парковка для покупателей. При этом владелец недвижимости не продлил договор аренды участка и не платил за него три года.

Пресс-служба УФССП России по Калининградской области сообщает, что суд постановил взыскать с мужчины в пользу администрации курорта 1 млн рублей — сумму неосновательного обогащения и проценты за пользование чужими средствами.

Собственник не стал дожидаться исполнительского сбора и погасил долг своевременно.