Пьяный уголовник угнал «Тойоту» у калининградки, пока она гуляла с ребенком

В Калининграде женщина гуляла с ребенком в районе футбольного поля на ул. Менделеева. В этот момент у нее угнали автомобиль «Тойота», на котором она приехала на площадку с малышом. Женщина оставила детскую коляску, в которой лежали ключи от авто. Проходивший мимо злоумышленник похитил ключи и угнал машину.

Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в угоне автомобиля стоимостью 3 миллиона рублей

Машину с преступником остановили в пос. Малое Васильково. За рулем был ранее судимый 31-летний житель Калининграда. Сам он заявил, что пьян и просто хотел покататься.

Заведено уголовное дело.