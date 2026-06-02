НовостиОбщество2 июня 2026 9:32

Беспрозванных возглавил комиссию по развитию и внедрению искусственного интеллекта

ИИ будут подключать в сферу экономики и государственного управления
Александр КАТЕРУША

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подписал указ о создании комиссию по развитию и внедрению искусственного интеллекта – по решению президента. Глава региона координационный орган возглавил, сообщает пресс-служба областного правительства.

Комиссия займется разработкой стратегических подходов по внедрению и активному использованию технологий ИИ в экономику, соцсферу и госуправление Калининградской области, также анализом рисков и угроз, возникающих в связи с использованием нейросетей.

Отдельное направление – изучение внедрения технологий ИИ в учебный процесс и подготовку педагогов.

Как сказал губернатор, комиссия станет единым центром, который будет синхронизировать усилия министерств, ведомств, организаций.