Калининград
2 июня 2026 9:38

На Арбате открылась фотовыставка в честь 80-летия Калининграда

Москвичи и туристы рассматривают фотографии знаковых мест города
Александр КАТЕРУША
Фото: правительство Калининградской области.

В Москве на Арбате открылась фотовыставка «Калининграду 80. Портрет региона». Уличная экспозиция работает с 1 июня, сообщает пресс-служба областного министерства по культуре и туризму.

В экспозиции 32 фотографии Калининградской области. Снимки иллюстрируют уникальные архитектуру и природу региона, знаковые туристические маршруты и культурные пространства.

Фотографии дополнены QR-кодами, ведущими к цифровым версиям изображений и подробной информации.

Выставка будет работать до 30 июня.