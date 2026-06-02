На Арбате открылась фотовыставка в честь 80-летия Калининграда

. Фото: правительство Калининградской области.

В Москве на Арбате открылась фотовыставка «Калининграду 80. Портрет региона». Уличная экспозиция работает с 1 июня, сообщает пресс-служба областного министерства по культуре и туризму.

В экспозиции 32 фотографии Калининградской области. Снимки иллюстрируют уникальные архитектуру и природу региона, знаковые туристические маршруты и культурные пространства.

Фотографии дополнены QR-кодами, ведущими к цифровым версиям изображений и подробной информации.

Выставка будет работать до 30 июня.