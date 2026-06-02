Суд взыскал с мэрии Калининграда 150 тысяч рублей за упавший на автомобиль провод

В Калининграде суд взыскал с мэрии города 150 тысяч рублей за упавший на автомобиль провод контактной троллейбусной сети. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Ответчиком выступало предприятие «Калининград-ГорТранс» и администрации города. Инцидент случился на Советском проспекте. Суд установил, что владельцем контактной сети является администрация Калининграда.

Деньги за ремонт машины выплачены, возместили также судебные расходы по оплате оценки стоимости этого ремонта и по оплате государственной пошлины.