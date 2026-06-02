В ГИБДД рассказали о ДТП с участием шести автомобилей на Гвардейском проспекте

В минувший понедельник, 1 июня, около 16:38 на Гвардейском проспекте в Калининграде столкнулись шесть автомобилей. Подробности произошедшего сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

Как выяснилось, 21-летний водитель «Хавейл» при проезде регулируемого перекрестка врезался в остановившиеся на светофоре автомобили «Джили» и ВАЗ. Последний от удара отбросило на ГАЗ, «Мерседес» и «Ниссан».

В результате ДТП водитель ВАЗ и 24-летняя пассажирка «Джили» получили травмы.