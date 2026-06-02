Калининградка, которая не смогла улететь на отдых из-за ошибки в загранпаспорте, отсудила больше 260 тыс рублей

В Калининграде суд взыскал компенсацию в пользу женщины, которая не смогла улететь с сыном на отдых из-за ошибки в загранпаспорте. Горожанка сумела отсудить всего больше 260 тыс рублей, сообщает пресс-служба областного суда.

Иск был направлен к УМВД России по Калининградской области, МВД РФ и УФК по Калининградской области.

Известно, что женщина купила тур на двоих в Египет, чтобы провести там с 24 июля по 3 августа 2024 года. Поезда стоила 198 281 рубль.

Но при прохождении погранконтроля сотрудник пограничной службы в загранпаспорте обнаружил ошибку: в графе «отчество» было указано «Серегеевна» вместо «Сергеевна». В выезде отказали, а паспорт изъяли.

Суд встал на сторону горожанки, она вернула стоимость тура, а также возместила все расходы. В пользу ребенка взыскана компенсация 10 тысяч рублей.