Калининградская область представит стенд на туристическом форуме в Москве

Калининградская область представит стенд на туристическом форуме «Путешествуй!» в Москве. Он пройдет с 10 по 14 июня на ВДНХ: туристические возможности представят более 74 регионов России и более 10 зарубежных стран.

Как сообщает пресс-служба областного министерства по культуре и туризму, все дни форума на площадке региона можно будет поучаствовать в мастер-классе по созданию янтарной игрушки, найти янтарь в большой песочнице, сфотографироваться в образе хомлина, узнать об инвестиционных возможностях области.

Днем Калининградской области назначена суббота, 13 июня, когда состоятся презентации и мастер-классы от поваров, а также пройдет встреча с детской писательницей и концерт.