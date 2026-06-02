В Зеленоградске 3 июня стартует этап Кубка России по пляжному волейболу

В Зеленоградске на площадках ФОК «Янтарь» 3-6 июня пройдет этап Кубка России по пляжному волейболу. К нам едут сильнейшие спортсмены страны, включая игроков национальной сборной и призеров крупных международных турниров.

Как сообщает администрация муниципалитета, вход для зрителей свободный. Болельщиков ждут по адресу: ул. Тургенева, 9Б.

Калининградскую область на турнире представляют три женские пары волейбольного клуба «Локомотив»: Мария Егорова и Мария Лазуренко, Арина Ряжнова и Елизавета Лудкова, а также Анна Савельева и Алёна Кузечкина.

Основной групповой этап состоится 27 июня, матчи плей-офф и полуфиналы пройдут 28 июня, победители определятся 29 июня.