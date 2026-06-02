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НовостиСпорт2 июня 2026 18:27

В Зеленоградске 3 июня стартует этап Кубка России по пляжному волейболу

Вход для зрителей будет свободный
Александр КАТЕРУША

В Зеленоградске на площадках ФОК «Янтарь» 3-6 июня пройдет этап Кубка России по пляжному волейболу. К нам едут сильнейшие спортсмены страны, включая игроков национальной сборной и призеров крупных международных турниров.

Как сообщает администрация муниципалитета, вход для зрителей свободный. Болельщиков ждут по адресу: ул. Тургенева, 9Б.

Калининградскую область на турнире представляют три женские пары волейбольного клуба «Локомотив»: Мария Егорова и Мария Лазуренко, Арина Ряжнова и Елизавета Лудкова, а также Анна Савельева и Алёна Кузечкина.

Основной групповой этап состоится 27 июня, матчи плей-офф и полуфиналы пройдут 28 июня, победители определятся 29 июня.