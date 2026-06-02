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НовостиОбщество2 июня 2026 19:17

В Багратионовске открыли замок Прейсиш-Эйлау

Работы в замке еще не завершены до конца, но большая часть благоустроена
Александр КАТЕРУША
Фото: Евгений Маслов, страничка в "ВК".

Фото: Евгений Маслов, страничка в "ВК".

В Багратионовске состоялось техническое открытие замка Прейсиш-Эйлау. Об этом в «ВК» сообщил глава Службы ОКН региона Евгений Маслов. Он одним из первых побывал в старинном орденском замке.

«Это была первая организованная экскурсия туристов для внутреннего посещения объекта культурного наследия. Ранее туристов привозили тоже, но для наружного осмотра», - прокомментировал он, отметив, что работы в замке еще не завершены, но большая часть его благоустроена.

Благоустроена сейчас площадь порядка 7 тыс. кв. м.

«Красиво, необычно и антуражно. В центре территории рыцарский лагерь», - поделился впечатлениями руководитель Службы.

С 1 июля на территории замка откроется таверна, чуть раньше – сувенирная лавка и гостевые номера.