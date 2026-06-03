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НовостиСпорт3 июня 2026 6:36

Калининградец взял бронзу первенства России по ММА

Кирилл Албуков отличился в Сочи
Александр КАТЕРУША

В Сочи провели первенство России по ММА, собрав более 300 юниоров смешанных боевых единоборств. Наш регион представлял Кирилл Албуков из Федерации смешанного боевого единоборства Калининградской области и клуба West Fighters, который стал бронзовым призером. Об этом сообщает пресс-служба областного минспорта.

В активе калининградца две победы в 1/8 и 1/4 при одном поражении на стадии 1/2 среди соперников весом до 65,8 кг.

В соревнованиях участвовали ребята в возрасте 18-20 лет из 47 регионов России.