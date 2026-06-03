Калининградец взял бронзу первенства России по ММА

В Сочи провели первенство России по ММА, собрав более 300 юниоров смешанных боевых единоборств. Наш регион представлял Кирилл Албуков из Федерации смешанного боевого единоборства Калининградской области и клуба West Fighters, который стал бронзовым призером. Об этом сообщает пресс-служба областного минспорта.

В активе калининградца две победы в 1/8 и 1/4 при одном поражении на стадии 1/2 среди соперников весом до 65,8 кг.

В соревнованиях участвовали ребята в возрасте 18-20 лет из 47 регионов России.