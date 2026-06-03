Калининградец через суд заплатил за разбитый в ДТП «Ягуар»

Калининградец через суд заплатил за разбитый в ДТП автомобиль «Ягуар». Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по Калининградской области.

Известно, что мужчина на «Тойота Ланд Крузер» сдавал назад и въехал в «Ягуар». Страховая выплатила собственнику пострадавшей машины 400 тысяч рублей. Это был лимит по ОСАГО, но суммы не хватило на ремонт, стоимость его превысила 1 миллион рублей. Тогда автомобилист и обратился в суд, который постановил взыскать еще 650 тысяч рублей.

Судебные приставы вынесли запрет регистрационных действий в отношении двух калининградских квартир должника, двух легковых автомобилей БМВ и «Форд Мустанг». Также арестовали банковские счета мужчины.

Только после этого он согласился расстаться с деньгами и погасил долг.