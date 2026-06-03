Задержан житель Волгограда, который работал на телефонных мошенников в Калининграде

Калининградские полицейские задержали курьера мошенников, он забрал у пенсионерки 3,8 млн рублей. Как рассказали в пресс-службе областного УМВД, задержанный – 27-летний житель Волгограда, а поймали его во время служебной командировки.

Жертвой оказалась 71-летняя жительница Калининграда. По телефону ее «развели» и рассказали историю об «осуществлении незаконных финансовых операций» и о том, что наличные нужно срочно передать курьеру. Тот подъехал к дому, женщина отдала ему все сбережения.

Полученные деньги житель Волгограда конвертировал в криптовалюту и перевел на электронные кошельки кураторов. Себе он оставил процент в качестве вознаграждения.

Заведено уголовное дело. Преступник уже в Калининграде под арестом.