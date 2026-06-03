Дело о гибели рабочего на складе в Черняховске дошло до суда

. Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

Дело о гибели рабочего на складе в Черняховске 3 октября 2024 года дошло до суда. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Статья, по которой будут судить руководителя ООО «Заря» – о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, директор допустил электрика к осмотру кабелей в помещении склада на улице Элеваторной. При этом работник не имел наряда-допуска или распоряжения для проведения таких работ, средств индивидуальной защиты и эффективных страховочных систем.

67-летний мужчина в итоге упал в неогороженную шахту лифта на бетонный пол. Несчастный от травм скончался на месте.

Впереди суд.