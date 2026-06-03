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НовостиОбщество3 июня 2026 8:45

В Калининграде приостановили работу спортивного клуба, использовавшего шумное оборудование, что мешало соседям

Центр боевых искусств на улице Денисова закрыли на 40 суток
Александр КАТЕРУША

В Калининграде на 40 суток закрыли по решению суда Центр боевых искусств на улице В. Денисова. Как сообщает областной Роспотребнадзор, в спортклубе использовали шумное оборудование.

А показала это внеплановая проверка, поводом для которой стали обращения от местных жителей. Они у себя дома страдали из-за шума от спортивного инвентаря, тренажеров, музыкального оборудования. Специалисты провели измерения уровня звукового давления в квартире заявителя и установили превышение гигиенических нормативов.

Клуб получил предостережение, но шума меньше не стало, что подтвердили повторные замеры и исследования.

В итоге было заведено дело об административном правонарушении и введен временный запрет деятельности. 2 июня суд позицию Роспотребнадзора поддержал.