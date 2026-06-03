Названа дата прощания с директором школы по велоспорту в Калининграде

Фото: министерство спорта Калининградской области.

В четверг, 4 июня, в Калининграде простятся с директором школы по велоспорту Геннадием Михайловым. В 11:30 состоится панихида и отпевание. Прощание со спортсменом пройдет в Свято-Никольском монастыре на Тенистой аллее, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Геннадий Александрович был не просто директором калининградской спортивной школы № 8 по велоспорту. Он был человеком, посвятившим свою жизнь развитию этого вида спорта в нашем городе и воспитанию юных талантов», - говорится в сообщении-соболезновании.

Спортсмена не стало 31 мая. Он умер во время тренировки.