Почти половина компаний в Калининграде отказались от летних корпоративов

Почти половина компаний (49%) в Калининграде отказались от летних корпоративов. Будут их проводить лишь 29% предприятий. Остальные не определились. Таковы результаты свежего опроса сервиса SuperJob.

Анализ комментариев HR-служб показывает, что самый популярный вариант корпоратива этим летом – фуршет. На втором месте пикник с шашлыками. На третьем месте – всевозможные тимбилдинги: например, спортивные или туристские мероприятия, выезды в дома отдыха.

Среди компаний, которые планируют летние корпоративы и могут сравнить затраты с прошлым годом, лишь 24% сообщили об увеличении бюджета.

По данным исследования, в среднем по России летние корпоративные мероприятия в этом году проведут лишь 3 из 10 работодателей. Решившие погулять не готовы увеличивать бюджет.