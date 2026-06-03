Из Калининградской области за месяц вывезли более 2,8 тыс. тонн мороженой рыбы

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Из Калининградской области в другие регионы России за месяц с 1 по 31 мая отправили более 2,8 тысячи тонн мороженой рыбы. Об этом сообщает областной Россельхознадзор, специалисты которого контролировали партии.

Больше всего вывезли кильки (свыше 2 тысяч тонн). Среди других значимых партий: салака – 531 т, плотва – 61 т, густера – 44 т, лещ – 31 т, окунь – 23 т. Также в списке чехонь, треска, рыбец и камбала.

Рыбу повезли в Московскую, Ленинградскую, Тульскую, Астраханскую и Новосибирскую области.