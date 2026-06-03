По поселкам Гурьевского и Гусевского районов ездит передвижной стоматологический кабинет

В Гурьевском и Гусевском районах в начале июня работают передвижные медицинские комплексы – желающие могут проверить здоровье в рамках проекта «Калининградская область – здоровье в каждый дом!». Об этом сообщает минздрав региона.

Жителей принимают в кабинетах маммографии и профилактического осмотра детей, стоматологическом кабинете. Также работает передвижной флюорограф.

В Гурьевском районе 3 июня поезд здоровья дежурит в Родниках, 4 июня – в поселке Лесное, 5 июня – в Яблоневке, 6 июня – в Шоссейном.

В Гусевском районе 3 июня – в поселке Маяковском, 4 июня – в Михайлово, 5 июня – в Кубановке, 6 июня – в Крылово.

До конца года поезд здоровья проедет по всем муниципалитетам региона.