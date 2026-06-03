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НовостиОбщество3 июня 2026 12:12

В Калининграде мошенники представляются сотрудниками Фонда капремонта

В компании говорят, что уже получают жалобы от местных жителей
Александр КАТЕРУША

В Калининграде неизвестные все чаще представляются сотрудниками Фонда капремонта или подрядных организаций и пытаются провернуть мошеннические схемы. О том, что на это стали жаловаться местные жители, сообщает Фонд капитального ремонта Калининградской области.

В организации отмечаю, что ФКР не создает чаты в мессенджерах и не требует от собственников никакого подтверждения через мессенджеры.

Жителей просят сохранять бдительность, никому и никогда не называть коды из СМС или мессенджеров, а информацию о замене оборудования или заявках проверять только через официальные каналы связи с фондом.