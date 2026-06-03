18-летняя калининградка решила подзаработать на продаже гашиша и попалась

В Калининграде будут судить закладчицу наркотиков. В свои 18 лет девушка проходит по статье о покушении на сбыт гашиша в крупном размере, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Известно, что в интернете горожанка общалась с не установленными пока организаторами преступного бизнеса и согласилась выполнять роль закладчика за денежное вознаграждение. Ей выдали крупную партию гашиша, которую она должна была распихать по тайникам на территории Калининграда.

Об этом узнали в полиции – из незаконного оборота изъяты наркотики как из уже оборудованных тайников, так и при личном досмотре. Общая масса гашиша составила более 103 г.

Девушка под домашним арестом, впереди суд.