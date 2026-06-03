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НовостиОбщество3 июня 2026 14:33

Ветераны становления Калининградской области получат выплату к 80-летию региона

Размер выплаты составляет 30 тысяч рублей
Александр КАТЕРУША

По 30 тысяч рублей получат к 80-летию региона ветераны становления Калининградской области. О решении губернатора Алексея Беспрозванных сообщили в региональном минсоце.

Как уточнила министр социальной политики Анжелика Майстер, выплата поступит в июне на банковскую карту или через почтовое отделение. Обращаться с заявлением в Центр социальной поддержки населения не придется.

На карту деньги перечислят 15 июня. Через почту на дом деньги доставят с 3 по 24 июня вместе с пенсией.

Ветераны становления области и граждане, внесшие весомый вклад в развитие региона, также получают юбилейные медали «80 лет Калининградской области».