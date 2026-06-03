Начался ремонт тротуара у гостиницы «Калининград»: заездной карман уберут, проложат велодорожку

. Фото: администрация Калининграда.

На Ленинском проспекте у гостиницы «Калининград» начали ремонт тротуара. Работы продлятся более 5 месяцев, сообщает пресс-служба городской администрации.

«В течение 175 дней в этом районе будут небольшие трудности с передвижением пешеходов. Сейчас демонтируется старое покрытие возле арки, постепенно подрядчик будет двигать «захватки» в сторону 63-го дома», - говорится в сообщении.

Этот участок Ленинского проспекта – один из самых проблемных для пешеходов и других участников движения по тротуару. Проектом предусмотрена обособленная велодорожка, которую пустят за остановочным павильоном. Сам павильон сделают новым, он будет длиной 8,5 м.

А вот от заездного кармана здесь решено отказаться.