Жителю Полесского района вернули деньги, которые он отправил мошенникам

Жителю Полесского района вернули деньги, которые он отправил дистанционным мошенникам в мае 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Известно, что аферисты обманули мужчину – он через мобильное приложение банка перевел преступникам 95 тыс. рублей. Деньги «капнули» на счет жителя Нижнего Новгорода. Тот, как выяснилось, добровольно предоставил свою банковскую карту для совершения таких финансовых операций.

В пользу пенсионера взыскали так называемое неосновательное обогащение и проценты за пользование чужими деньгами – всего 117 тыс. рублей.