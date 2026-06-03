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НовостиОбщество3 июня 2026 16:29

В Калининграде до конца июня продлили действие особого противопожарного режима

Ограничения остаются в силе
Александр КАТЕРУША
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Фото: администрация Калининграда.

Особый противопожарный режим на территории Калининграда продлили до конца июня. Решение принято по итогам обращения МЧС, сообщили в администрации города.

По-прежнему действуют ограничения, запрещено разжигать костры, жарить мясо на мангалах и всяческих жаровнях на природе,

«На даче и во дворе ИЖД тоже нельзя, если они относятся к Калининграду. И даже в специально оборудованных на городских пляжах зонах отдыха тоже нельзя», - комментируют в мэрии.

Нарушителей штрафуют.