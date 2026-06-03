В Калининградской области военные летчики учатся уничтожать укрепрайоны противника

. Фото: пресс-служба Балтфлота.

В Калининградской области экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ2 уничтожили укрепрайон неприятеля на полигоне в рамках тренировки. Высокоточные бомбоштурмовые удары нанесены по наземным целям, отработана стрельба из пушечного вооружения. Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

На полигоне отрабатывалось уничтожение заглубленных командных пунктов, скопление бронетехники и живой силы условного противника.

Также экипажи выполнили боевое маневрирование и действия по уклонению от истребительной авиации и средств противовоздушной обороны.

В рамках учений совершили больше десятка вылетов, в которых приняли участие свыше 100 военнослужащих, задействовано до 10 самолетов, специальная аэродромная и военная техника.