Калининградская область присоединилась к кластеру беспилотных авиационных систем на Северо-Западе

. Фото: правительство Калининградской области.

Калининградская область присоединилась к первому кластеру беспилотных авиационных систем на Северо-Западе. Также 3 июня декларацию подписали Санкт-Петербург, Архангельская, Ленинградская и Мурманская области, Республика Карелия и Федеральный центр беспилотных авиационных систем. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Задача – выстроить эффективную кооперацию в части разработки технологий БПЛА и их практического применения, изучать опыт других регионов, совершенствоваться.

Как говорит глава регионального минэкономразивия Вероника Лесикова, уже сегодня в деле развития беспилотных систем калининградская область в лидерах. Открыта киберспортивная арена ДОСААФ, где можно научиться управлять и ремонтировать беспилотники. Также оборудование для моделирования и пилотирования квадрокоптеров доступно в Центре молодежного инновационного творчества в центре «Мой бизнес».