Волонтеры из Новгорода и Беларуси переняли опыт «Хранителей руин» из Калининградской области

. Фото: организация «Хранители руин»..

Волонтеры из Новгородской области и Беларуси переняли опыт организации «Хранители руин» из Калининградской области, которая занимается проведением субботников на территории старинных кирх и замков. Об этом говорится на страничке «Хранителей руин» в «ВК».

«Практика «Хранителей руин» распространяется на другие регионы и в соседние дружественные страны: нашей работой вдохновились ребята из Новгородской области и из братской Беларуси организовав небольшие волонтерские проекты по сохранению исторических памятников», - говорится в сообщении.

Также «Хранители» подвели итоги весеннего сезона – проведено 22 волонтерских акций на 20 объектах.

Всего же за 6 лет ребята провели 278 выездов на 85 объектах в Калининградской области.